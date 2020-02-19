البلدية والقروية تشترط فصل قسم استقبال محلات العصائر الطازجة

واشتملت اللائحة المطورة للاشتراطات الصحية لمحلات إعداد وبيع العصائر أن يكون المحل مزودا بعدد كافٍ من المقاعد المريحة المصنعة من مواد قوية التحمل ومقاومة للماء والصدأ وغير تالفة، وذات أسطح ملساء يسهل تنظيفها، ويراعى عدم تعرض المواد الخام أثناء استلامها للعوامل الجوية، مثل أشعة الشمس المباشرة أو الأمطار أو الملوثات البيئية مثل الدخان والأتربة والحشرات والقوارض.
قسم التحضير
اشترطت اللائحة فصل قسم التحضير عن بقية أقسام المحل بأبواب ذاتية الغلق، وتكسى حوائطه بالكامل بالبلاط القيشاني، ويتم تزويده بالمعدات والأدوات اللازمة للقيام بتجهيز الخامات مثل المناخل الآلية والسكاكين وألواح التقطيع، الزجاج والخلاطات، وغيرها حسب حاجة العمل، وشددت على توفير مغاسل الأيدي وحاويات نفايات في داخل المحلات الخاصة ببيع العصائر الطازجة.
تحضير الفواكه
فرز وغسل وتنظيف الفواكه والخضار لاستبعاد المصابة منها
تقشير وتقطيع وإزالة النوى واللب من الفواكه والخضار يدويا أو بالطرق الميكانيكية
استخدام أجهزة لاستخراج العصير تتناسب مع طبيعة وشكل الثمار مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة
أن تكون العصائر طبيعية في خواصها الحسية والكيمائية
الخلو من الشوائب والرواسب الغريبة وروائح العفن والتخمر
خالية من المواد المضافة والملونة بغرض تحسين اللون والطعم والرائحة والقوام
خالية من المواد الحافظة والملونة والمنكهات
لا يسمح بإضافة المحليات عليها
عدم خلطها بالنكتار المصنعة المحفوظة
التعبئة
تعبئة العصائر في عبوات ذات أحجام مناسبة صحية
ألا تزيد درجة حرارة مكان التعبئة على 20 درجة مئوية
تقدم العبوة للزبائن مع وضع بطاقة غذائية عليها
توضيح تاريخ التحضير عند حفظها
الحفظ في ثلاجة حرارتها تتراوح بين صفر و5 درجات مئوية
تزيد فترة صلاحيتها على 3 أيام طبقا للمواصفة القياسية
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