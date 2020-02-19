البلدية والقروية تشترط فصل قسم استقبال محلات العصائر الطازجة

اشترطت وزارة البلدية والقروية آليات حديثة على ‏محلات بيع العصائر، وشددت على تطبيقها من بينها أن ‏يكون قسم الإدارة والاستقبال في مقدمة المحل الخاص ‏لبيع العصائر، ويكون مجهزا بمجموعة من الأدوات ‏والمعدات، حسب حاجة العمل، منها المكاتب والخزائن ‏اللازمة والإدارة والمحل، واستقبال الموردين والزبائن ‏وغيرهم، ويكون مفصولا عن باقي المحل.‏

واشتملت اللائحة المطورة للاشتراطات الصحية ‏لمحلات إعداد وبيع العصائر أن يكون المحل مزودا ‏بعدد كافٍ من المقاعد المريحة المصنعة من مواد ‏قوية التحمل ومقاومة للماء والصدأ وغير تالفة، وذات ‏أسطح ملساء يسهل تنظيفها، ويراعى عدم تعرض المواد ‏الخام أثناء استلامها للعوامل الجوية، مثل أشعة الشمس ‏المباشرة أو الأمطار أو الملوثات البيئية مثل الدخان ‏والأتربة والحشرات والقوارض.‏

قسم التحضير

‏اشترطت اللائحة فصل قسم التحضير عن بقية أقسام ‏المحل بأبواب ذاتية الغلق، وتكسى حوائطه بالكامل ‏بالبلاط القيشاني، ويتم تزويده بالمعدات والأدوات ‏اللازمة للقيام بتجهيز الخامات مثل المناخل الآلية ‏والسكاكين وألواح التقطيع، الزجاج والخلاطات، ‏وغيرها حسب حاجة العمل، وشددت على توفير مغاسل ‏الأيدي وحاويات نفايات في داخل المحلات الخاصة ببيع ‏العصائر الطازجة. ‏

تحضير الفواكه

فرز وغسل وتنظيف الفواكه والخضار لاستبعاد ‏المصابة منها

تقشير وتقطيع وإزالة النوى واللب من الفواكه ‏والخضار يدويا أو بالطرق الميكانيكية

استخدام أجهزة لاستخراج العصير تتناسب مع طبيعة ‏وشكل الثمار مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة

أن تكون العصائر طبيعية في خواصها الحسية ‏والكيمائية

الخلو من الشوائب والرواسب الغريبة وروائح العفن ‏والتخمر

خالية من المواد المضافة والملونة بغرض تحسين ‏اللون والطعم والرائحة والقوام

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خالية من المواد الحافظة والملونة والمنكهات

لا يسمح بإضافة المحليات عليها

عدم خلطها بالنكتار المصنعة المحفوظة

‏ ‏التعبئة

تعبئة العصائر في عبوات ذات أحجام مناسبة صحية

ألا تزيد درجة حرارة مكان التعبئة على 20 درجة ‏مئوية

تقدم العبوة للزبائن مع وضع بطاقة غذائية عليها

توضيح تاريخ التحضير عند حفظها

الحفظ في ثلاجة حرارتها تتراوح بين صفر و5 ‏درجات مئوية

تزيد فترة صلاحيتها على 3 أيام طبقا للمواصفة ‏القياسية