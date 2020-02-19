التجربة الكورية ضيف شرف المؤتمر الوطني السابع للجودة



تحل التجربة الكورية كضيف شرف في المؤتمر الوطني السابع للجودة، والذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برعايـة وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، خلال الفترة من 1ـ 3 رجب 1441، الموافق من 25 - 27 فبراير 2020، وذلك بفندق الريتز كارلتون بمدينة جدة. وخصص المؤتمر أولى جلساته لعرض «التجربة الكورية في الجودة والتميز المؤسسي»، إذ تعد واحدة من أفضل النماذج الدولية للالتزام بقيم ومعايير الجودة، وكيفية تحقيق التحوّل الاقتصادي في فترة وجيزة، حيث تعكس هذه المشاركة حرص هيئة المواصفات على أن يحقق المؤتمر نقلة نوعية لتبني ممارسات الجودة على أرض الواقع. ويتحدث في تلك الجلسة رئيس المنظمة الآسيوية للجودة «ANQ» الرئيس السابق للجمعية الكورية للجودة وان سيون شن، بعنوان «الأسلوب الكوري للجودة المستدامة.. القيادة والإستراتيجيات»، فيما يتحدث رئيس منظمة شهادات الاختبار الكورية د. تشوي كابهونغ بعنوان «نظام المواصفات الوطنية ودوره الحيوي في البنية التحتية للجودة بكوريا الجنوبية»، كما يتحدث عن إستراتيجية شركة سامسونج للتميز في الجودة كلٌّ من نائب رئيس المركز العالمي لخدمة العملاء شركة سامسونج للإلكترونيات د. يونقجن سوه، وكبير مستشاري الجودة والابتكار أ.سون صن شيم. ويشهد المؤتمر أيضا ورشة عمل متخصصة تتناول تطبيق سياسة الجودة الكورية في عصر الجيل الرابع للجودة، يقدمها د. وان سيون شن رئيس المنظمة الآسيوية للجودة «ANQ» الرئيس السابق للجمعية الكورية للجودة. كما يتضمن المؤتمر أيضا العديد من الجلسات وورش العمل التي تحظى بمشاركة متحدثين وخبراء محليين ودوليين، لمناقشة وعرض الخبرات والتجارب المحلية والدولية والاستفادة منها للارتقاء بثقافة الجودة ومستوى الخدمات والمنتجات. يذكر أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تسعى إلى تعزيز الجودة باعتبارها خيارا إستراتيجيا لتقدم الأمم، وواحدة من أهم الدعائم لتطور الاقتصادات وأحد المعايير المؤثرة في تعزيز التنافسية، وتعمل من خلال المؤتمر للإسهام في تأصيل وترسيخ مفاهيم الجودة وتطبيقاتها في قطاعات الأعمال، في الوقت الذي يتبنى المؤتمر منهجية المزج بين استعراض التوجهات المستقبلية والاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية المتميزة، وإبراز التجارب الوطنية الرائدة، لتحقيق نقلة نوعية في جانب تبني ممارسات الجودة على أرض الواقع.

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