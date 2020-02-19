أمن الطرق يغطي تبوك بالرصد الآلي المتحرك

واجبات
أبان المطيري في تصريح عام أن حملة «أمنكم وسلامتكم هدفنا» تأتي في إطار جهود القوات الخاصة لأمن الطرق المستمرة لرفع مستوى الوعي بالنظام العام والسلامة العامة لمرتادي الطرق الخارجية، من خلال تعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتادي الطريق، وإيجاد جانب تعاوني مع مستخدمي الطرق في مفهوم السلامة الأمنية والمرورية على الطرق، بالإضافة إلى إيضاح المهام والواجبات والخدمات الإنسانية التي تقدم من القوات الخاصة لأمن الطرق لمستخدمي الطرق، موضحاً أن المنطقة شملت تكثيف وجود الضباط والأفراد، وكذلك الآليات التي تحمل شعار الحملة في نقاط الضبط الأمني وعلى مداخل مدينة تبوك وفي المحافظات، إضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية والمنشورات التوعوية على قائدي المركبات والمسافرين في نقاط التفتيش الثابتة والمتحركة، على امتداد الطرق الخارجية بالمنطقة، مضيفا أن الحملة روعي فيها التنوع في الوصول إلى قائدي المركبات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي واللوحات الإلكترونية والمنصات الإلكترونية، للوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين لتحقيق الفائدة من هذه الحملة.
مهام
اطلع وكيل إمارة منطقة تبوك محمد الحقباني على أجنحة المعرض، واستمع إلى شرح من المطيري، عمّا تضمه تلك الأجنحة والتي تستعرض مهام القوات الخاصة لأمن الطرق وتطبيقها لمفهوم الأمن الشامل على الطرق الخارجية، الذي يشمل تقديم الخدمات الأمنية الجنائية والنظامية والخدماتية والمهام المشتركة والمرورية والمهام الموسمية.
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