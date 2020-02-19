تدريب 20 يتيما لسوق العمل بالأحساء

ختمت وحدة الأسر الكافلة بمحافظة الأحساء البرنامج التدريبي «نمو وعطاء» بالشراكة مع بنك الجزيرة قسم المسؤولية الاجتماعية، والذي يهدف إلى تأهيل وتدريب 20 يتيما في محافظة الأحساء لسوق العمل، خلال المهارات الإعلامية في الإلقاء والتصميم والتصوير والمونتاج والجرافيكس والمعالجة الصوتية. وقدمت مديرة وحدة الأسر الكافلة بمحافظة الأحساء، حبيبة العقل، الشكر والتقدير للقائمين على البرنامج وعلى اللفتة الإنسانية، وإقرارهم بحق الأيتام فيما يقدمه المجتمع من خدمات مجتمعية، على مدار 6 أسابيع متواصلة.



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