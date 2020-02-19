هيئة المهندسين: لائحة الوظائف لدى الخدمة المدنية

استبشر عدد من المهندسين العاملين في القطاع الحكومي خيرا، بحديث وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، عن صدور لائحة الوظائف الهندسية خلال الأشهر الـ3 المقبلة، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

30 عاما

قال المهندس عيسى الحميري لـ«للوطن»، «منذ أكثر من 30 عاما يطالب المهندسون بلائحة الوظائف الهندسية، وباتت المطالب رسمية قبل 13 عاما، أي في 1428/9/17، تاريخ تقديم أول مطالبة، وكانت عبر الهيئة السعودية للمهندسين، التي خاطبت وزارة الخدمة المدنية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية، بعد اعتماد مجلس الإدارة قواعدَ الاعتماد المهني التي تؤسس الدرجات المهنية ومتطلبات الحصول عليها، ومسؤوليات وصلاحيات كل درجة، وبعدها صدر خطاب من وزير الخدمة المدنية، لوزير الشؤون البلدية والقروية بمقترح تشكيل لجنة للدراسة والإعداد، ثم الرفع إلى مجلس الخدمة المدنية، تلا ذلك -في العام نفسه- تشكيل لجنة لدراسة اللائحة بخطاب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين».

أكد هاني الضويان أنه في 22/4/1429 أصدر مجلس الشورى قرارا، بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الخاصة المكونة في المجلس، لدراسة مقترح إصدار مشروع لائحة الوظائف الهندسية، بمناسبة قيام مجلس الخدمة المدنية بإعداد لائحة الوظائف الهندسية. وقال «أعد محضر نهائي لمشروع اللائحة من الجهات ذات العلاقة، وتم الرفع بالمحضر النهائي إلى المقام السامي بخطاب وزير التجارة في 14/2/1430 وبعد ذلك تمت دراسة الموضوع في مجلس الخدمة المدنية، وصرح وزير الخدمة المدنية عضو المجلس في 4/7/1423 بأن جميع أعضاء مجلس الخدمة المدنية وافقوا على محضر الدراسة الذي رُفع إلى المقام السامي، لم تحدث مستجدات بعدها، إلى أن قام حينها وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز -آنذاك- برفع خطاب في 29/2/1433 إلى خادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس الخدمة المدنية، بطلب الموافقة على إقرار لائحة الوظائف الهندسية.

مقترح

أوضح منصور القرني أنه في 15/4/1434 رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين خطابا إلى وزير التجارة والصناعة، بطلب دعم ومتابعة طلب الموافقة على لائحة الوظائف الهندسية، والرفع إلى المقام السامي، وبقي الموضوع بعدها ساكنا، إلى أن قام ولي العهد -وبناءً على ما رفعه وزير التجارة- بطلب مناقشة اللائحة لدى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتمت مناقشته، وإحالته إلى مجلس الوزراء، ثم بعد ذلك هيئة الخبراء بالمجلس، وتم توقيع محضره، ورُفع بعدها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ورأت الأمانة العامة لمجلس الوزراء -بعد التحديثات والتطورات في الأنظمة- إعادته إلى اللجنة المختصة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتحديث اللائحة لمواكبة التغيرات في الأنظمة، وتم الطلب من لجنة الكادر الهندسي الإجابة على بعض الاستفسارات، وتم بعدها توقيع المحضر والرفع به إلى لجنة البت في لوائح أنظمة الخدمة المدنية، والتي يرأسها وزير الخدمة المدنية، وذلك في ربيع الثاني 1440.

مخاطبات

أضاف القرني أنه -وبعدها بأقل من شهر- أي في يناير 2019، صرح وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، بقرب إصدار لائحة الوظائف الهندسية خلال اللقاء السنوي مع الإعلاميين، وزفّ لهم البشرى بذلك، ومضت سنة كاملة على تصريحه إلى أن حضر موعد لقاءه السنوي مع الإعلاميين في الـ22 من يناير 2020، حينما أجاب عن أحد أسئلة الإعلاميين، بأن إقرار لائحة الوظائف الهندسية ستقر خلال الأشهر الـ3 القادمة، أي من المتوقع إقراره قبيل رمضان المقبل.

تصريحات

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كتب رئيس الهيئة السعودية للمهندسين سعد الشـهراني، في حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي»تويتر«،»تصريح وزير الخدمة المدنية بخصوص إقرار‫ لائحة الوظائف الهندسية‬ «‫الكادر الهندسي» خلال 3 أشـهر بشرى خير، وتأكـيد على اهتمام وحرص قيادتنا الرشيدة بجميع اللوائح الوظيفية، وعلى رأسها لائحة الوظائف الهندسية".

بدورها، عرضت"دوت الخليج" مطالب المهندسين على المتحدث الرسمي لهيئة المهندسين عبدالناصر العبداللطيف، الذي اكتفى قائلا»حريصون على هذا الملف، ولكن لا أستطيع التصريح بشأنه، لأنه لدى وزارة الخدمة المدنية». ‬‬

30 عاما ومطالبات المهندسين مستمرة

17/9/1428 بدأت المطالبات رسميا بمشروع

لائحة الوظائف الهندسية

22/4/2429 قرر مجلس الشورى دراسة مقترح إصدار المشروع

4/7/1423 وافق أعضاء مجلس الخدمة المدنية على محضر الدراسة