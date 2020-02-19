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حوكمة القطاع الصحي لمواجهة غياب التنظيم والتخطيط

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عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أمس، اجتماعا في قصر اليمامة بالرياض، واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، منها التقرير الاقتصادي الربعي المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، والذي اشتمل على تطورات الاقتصاد العالمي وأبرز المؤشرات وتوقعات النمو العالمي حتى عام 2021، كما اشتمل العرض على تطورات الاقتصاد الوطني، بما في ذلك معدل النمو وأبرز مساهمات القطاعات التنظيمية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما اشتمل على أبرز التوقعات المستقبلية للاقتصاد السعودي والتوصيات اللازمة حيالها.

خطة تفصيلية

استعرض المجلس العرض المقدم من وزارة الصحة في شأن خطة الوزارة التفصيلية للبرنامج الخاص بحوكمة القطاع الصحي والارتقاء به، المتضمنة التحديات الحالية في حوكمة القطاع الصحي المشتملة على غياب جهة منظمة واحدة على مستوى القطاع الصحي ومحدودية التنسيق والتخطيط بين القطاعات الحكومية ومحدودية الرقابة والمساءلة داخل القطاع الصحي، وازدواجية تقديم الخدمة الصحية وتمويلها للمستفيد نفسه، ومحدودية التمكين في القطاع الخاص.

أدوار تنظيمية

تضمن العرض الأدوار التنظيمية الشاملة لجميع المجالات في القطاع الصحي المتضمنة الصحة العامة، وتقديم الرعاية الصحية وتمويل الخدمات الصحية والمنتجات الصحية والممارسين الصحيين والأبحاث والبيانات والتحول الرقمي. وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.


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