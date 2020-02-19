السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يستقبل أصحاب الفضيلة والمعالي وأهالي مدينة الرياض



الرياض 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر سموه مساء اليوم في جلسته الأسبوعية جرياً على عادة سموه ، عدداً من أصحاب الفضيلة والمعالي وأهالي مدينة الرياض.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث حول الموضوعات المتعلقة بشؤون المنطقة .

واستمع سمو أمير منطقة الرياض إلى عدد من مقترحات الأهالي ومشاركاتهم في مختلف الجوانب .

ونوه عدد من الأهالي بأثر زيارات سموه للمحافظات ولما لها من مردود إيجابي ، وحرص سموه على الوقوف على المشاريع المنفذة بالمحافظات وتأكيده على مسؤولي المنطقة بالحرص بكل مايتعلق بالمحافظات من تطوير وإنجاز للمشروعات فيها.

ونوه سمو الأمير فيصل بن بندر باهتمام الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن منصور بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة .

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00:09ت م

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الرياض 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر سموه مساء اليوم في جلسته الأسبوعية جرياً على عادة سموه ، عدداً من أصحاب الفضيلة والمعالي وأهالي مدينة الرياض.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث حول الموضوعات المتعلقة بشؤون المنطقة .واستمع سمو أمير منطقة الرياض إلى عدد من مقترحات الأهالي ومشاركاتهم في مختلف الجوانب .ونوه عدد من الأهالي بأثر زيارات سموه للمحافظات ولما لها من مردود إيجابي ، وحرص سموه على الوقوف على المشاريع المنفذة بالمحافظات وتأكيده على مسؤولي المنطقة بالحرص بكل مايتعلق بالمحافظات من تطوير وإنجاز للمشروعات فيها.ونوه سمو الأمير فيصل بن بندر باهتمام الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بالعاصمة الرياض ومحافظاتها في المجالات كافة.حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن منصور بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة .// انتهى //00:09ت م0335

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