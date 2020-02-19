السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة الجوف يلتقي فريق بناء مشروع استراتيجية تطوير المنطقة



سكاكا 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه في الإمارة اليوم, فريق بناء مشروع استراتيجية تطوير المنطقة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مراحل البناء والجهود التي تمت خلال الأشهر الماضية، والتي حظيت بمتابعة من سمو أمير منطقة الجوف، كما اطلع سموه على النتائج التي توصلت إليها الشركة خلال عملها في المرحلتين الأولى والثانية، والفرص السانحة لتطوير المنطقة ومحافظاتها، والإطار العام لبناء وحوكمة برامج ومبادرات الاستراتيجية.

وتطلع سمو نائب أمير منطقة الجوف أن تساهم الاستراتيجية في حال إقرارها بتطوير المنطقة وتحقيق الأهداف المرجوة منها، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 وخطط الوزارات والجهات التنموية والتطويرية.

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23:43ت م

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