السعودية اليوم / وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعقد ورشة عمل لمناقشة مبادرات منظومة العمل



الرياض 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

برعاية معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله أبوثنين، وبحضور أمين عام البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري سلمان الحجار، عقدت الوزارة ورشة عمل لمناقشة مبادرات منظومة العمل ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

وافتتح أبوثنين الورشة بكلمة ترحيبية تضمنت أهداف بحث هذه المبادرات وأهميتها لتحقيق مستهدفات الوزارة.

واشتملت الورشة على عرض تعريفي عن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري, فيما استُعرضت خلالها المبادرات المقترحة لمنظومة العمل، بالإضافة إلى جلسة عصف ذهني نتج عنها مبادرات جديدة لإضافتها للبرنامج، كما رُشحت أبرز الأفكار وعُرضت المبادرات ذات الأولية ونوقشت سبل تطويرها.

وجرى مناقشة العديد من الأفكار والمقترحات، إضافة إلى الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات وإبراز دور الوزارة في تحقيق مستهدفات البرنامج.

// انتهى //

21:06ت م

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