شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض: القيادة تولي اهتماما بالعاصمة والان نبدء بالتفاصيل

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، باهتمام الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بالعاصمة الرياض ومحافظاتها في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، مساء أمس، في جلسته الأسبوعية جرياً على عادة سموه ، عدداً من أصحاب الفضيلة والمعالي وأهالي مدينة الرياض.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث حول الموضوعات المتعلقة بشؤون المنطقة.

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واستمع سمو أمير منطقة الرياض إلى عدد من مقترحات الأهالي ومشاركاتهم في مختلف الجوانب.

ونوه عدد من الأهالي بأثر زيارات سموه للمحافظات ولما لها من مردود إيجابي ، وحرص سموه على الوقوف على المشاريع المنفذة بالمحافظات وتأكيده على مسؤولي المنطقة بالحرص بكل مايتعلق بالمحافظات من تطوير وإنجاز للمشروعات فيها.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن منصور بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة.