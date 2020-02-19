شكرا لقرائتكم خبر عن ٩ ساعات «رياح وأتربة» على الشرقية.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

حذرت هيئة الأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة، مصحوبة بتدني في مدى الرؤية على المنطقة الشرقية.

وأشارت إلى أن هذه الحالة تبدأ في الثامنة صباح اليوم الأربعاء، وتستمر حتى الخامسة من مساء نفس اليوم.

وتشمل مناطق التحذير، بحسب الهيئة، النعيرية، حفر الباطن، وقرية العليا، بالإضافة للمناطق المفتوحة والطرق السريعة.