اخبار السعوديه

الكونجرس يطلع على مشروعات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

0 نشر
editor10 0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

شكرا لقرائتكم الكونجرس يطلع على مشروعات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-19

الكونجرس يطلع على مشروعات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

متابعات الخليج 365- الرياض

التقى المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، السفير محمد بن سعيد آل جابر، يوم أمس الثلاثاء، وفدًا من مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، وذلك في مقر البرنامج بالرياض.

واطلع الوفد خلال الاجتماع على عرض تعريفي عن مشاريع البرنامج والتي أسهمت في تعزيز الاقتصاد اليمني.

Advertisements

وأعرب أعضاء الوفد الأمريكي عن سعادتهم بزيارة المملكة، وزيارة مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مؤكدين على أهمية تعزيز العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات.

ونشر الحساب الرسمي للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عددًا من الصور التي التقطت خلال الاجتماع.

لقاء وفد الكونغرس مع السفير محمد بن سعيد آل جابر

 

تابعنا على ce8045dfd7.jpg تواصل معنا على0c7d87356b.jpg

شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكونجرس يطلع على مشروعات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا