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شكرا لقرائتكم الكونجرس يطلع على مشروعات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الكونجرس يطلع على مشروعات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن
متابعات الخليج 365- الرياض
التقى المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، السفير محمد بن سعيد آل جابر، يوم أمس الثلاثاء، وفدًا من مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، وذلك في مقر البرنامج بالرياض.
واطلع الوفد خلال الاجتماع على عرض تعريفي عن مشاريع البرنامج والتي أسهمت في تعزيز الاقتصاد اليمني.
وأعرب أعضاء الوفد الأمريكي عن سعادتهم بزيارة المملكة، وزيارة مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مؤكدين على أهمية تعزيز العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات.
ونشر الحساب الرسمي للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عددًا من الصور التي التقطت خلال الاجتماع.
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