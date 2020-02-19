، STC : شعارنا الجديد مسجَّل باسم المجموعة في السعودية ودول عدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت مجموعة stc أنها المالك لشعارها المسجَّل رسميًّا في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى دول أخرى عدة. وأوضحت بهذا الخصوص أن إحدى الشركات قد تواصلت معها، وزعمت وجود مخالفات في شعار stc الجديد، الذي يعتبر جزءًا من سمتها الكلية، وتبيَّن بعد الأخذ والرد مع هذه الشركة أن ادعاءها لا يعدو كونه محاولة تحقيق مكاسب مالية بالمقارنة بين الشعارين، وهدفه الأساس الابتزاز ومحاولة الانتفاع الذي لن تقبله المجموعة، ولن تتهاون في التعاطي معه؛ فحفظ حقوق المجموعة ومساهميها هو الأساس، ولن تتنازل المجموعة عن أي حق قانوني لها.

مؤكدة أنها واثقة من سلامة موقفها القانوني، وأن تصميم الشعار الجديد حقٌّ أصيل تملكه، ويكفله النظام، وجزء لا يتجزأ من سمتها.

وأشارت stc إلى أن مشروع السمة الجديدة استغرق العمل عليه أكثر من 18 شهرًا قبل الإطلاق الرسمي في ديسمبر الماضي، وهو مستمر.. موضحة أن السمة ليست مجرد شعار، بل كل ما يتعلق بالهوية البصرية والتجربة التي تخلق العلاقة الحسية، وما الخليج 365 ذلك من تحضير وتطوير رقمي غير مسبوق لإثراء تجربة العميل.

كما أكدت أنها ستستمر في تركيز جُل طاقتها ووقتها في خدمة عملائها، وريادة التحول الرقمي في السعودية والمنطقة، ولن يعيق مسيرتها مثل هذه المحاولات التي تهدف لتشويه مكانتها المرموقة إقليميًّا وعالميًّا.

من جهة أخرى، أكدت شركة إنتربراند، أكبر شركة عالمية في مجال الاستشارات المعنية بتطوير السمات التجارية، وهي الشركة التي طورت الشعار والسمة التجارية لمجموعة stc، أن السمة التجارية لـstc لا تنتهك حقوق أي ملكية فكرية لأي جهة، مشيرة في بيان صحفي، نشرته على موقعها الإلكتروني: https://www.interbrand.com، إلى أنها فخورة بإعادة تصميم شعارstc الذي يمثل أكبر علامة تجارية في المنطقة؛ فهو لا يعد مجرد تغيير شكلي بقدر كونه تغييرًا في الهوية، يهدف إلى تعزيز الريادة في الابتكار الرقمي.stc