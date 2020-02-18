شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة و«اليونيسيف» تناقشان مجالات التنمية والان نبدء بالتفاصيل

التقى نائب مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، مساء اليوم، بمقر وفد المملكة في نيويورك، المدير الأقليمي لليونيسيف في الشرق الأوسط وأفريقيا تيد شايبان. وجرى خلال اللقاء مناقشة التعاون الوثيق بين المملكة واليونيسيف في مختلف مجالات التنمية وسبل تعزيزها. حضر اللقاء عضو الوفد الدائم للمملكة عبدالله مشخص، وأخصائي الشراكات العامة في اليونيسيف شيماء دانيشجو.

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