نهر يبتلع منزلين بعد انهيار أرضي في أمريكا

أعلنت السلطات الأمريكية انزلاق منزلين كبيرين في مجرى نهر تينيسي جنوب شرق الولايات المتحدة إثر انهيار أرضي بمحاذاة النهر الذي ابتلعهما في ثوان.

وقالت إدارة مكافحة الحرائق في مقاطعة هاردن بولاية أوهايو، في بيان عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، إن المنزلين كانا عرضة لخطر الانهيار عندما وصل رجال الإطفاء مساء السبت لمنطقة تعرف باسم "تشوك بلاف".

وأضافت أن أحد المنزلين كان مأهولا، مشيرة إلى أن رجال الإطفاء قاموا بإجلاء السكان بأمان من العقار الذي يبعد نحو 100 ميل شمال شرق مدينة ممفيس.

وأشار مسؤولو الإطفاء بمقاطعة هاردين إلى أنه بعد ساعة، انهار المنزل الشاغر أسفل الضفة شديدة الانحدار وسقط في النهر.

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ورصدت إدارة مكافحة الحرائق تلك اللحظة التي انهار فيها المنزل بفعل هطول المطر في فيديو نشرته على "فيسبوك".

وقال مسؤولو الإطفاء في مقاطعة هاردين إنه بحلول، الأحد، سقط المنزل الثاني في نهر تينيسي.

ويعد نهر تينيسي من أكبر روافد نهر أوهايو، ويبلغ طوله حوالي 652 ميلا (1049 كيلو مترا)، ويقع في جنوب شرق الولايات المتحدة في وادي تينيسي، وكان يعرف باسم نهر "شيروكي" من بين أسماء أخرى، إذ إن العديد من أفراد قبيلة "شيروكي" سكنوا على طول ضفتيه، خاصة في شرق تينيسي وشمال ألاباما.





