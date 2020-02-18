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2020-02-19 فيديو.. مطاردة بين سيارتين في الرياض! متابعات الخليج 365 – الرياض أظهر مقطع فيديو مطاردة وقعت بين سيارتين على أحد الأرصفة في طريق رئيسي بمنطقة الرياض. Advertisements وبين الفيديو قائد سيارة من نوع كاديلاك يصدم سيارة أخرى من نوع نيسان إكستيرا، كان يطاردها على طريق الثمامة التخصصي. وطالب مواطنون ومقيمون بسرعة ضبط الأشخاص أصحاب الواقعة الذين لم يراعوا حرمة الطريق وعرضوا حياة المارة وسائقي المركبات للخطر. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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