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غوتيريس: على العالم الاستعداد لمخاطر كورونا الهائلة
متابعات الخليج 365 – متابعة
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن تفشي فيروس كورونا الذي بدأ في الصين لم يخرج عن السيطرة حتى الآن، إلا أنه أشار أن الوضع خطير للغاية.
وأضاف أنطونيو غوتيريس في مقابلة، الثلاثاء، أن المخاطر الناجمة عن المرض هائلة، وعلى العالم أن يستعد لها.
جاء كلام الأمين العام للأمم المتحدة من باكستان التي تواجد فيها لحضور مؤتمر بشأن 40 عامًا من اللاجئين الفارين من أفغانستان المجاورة التي مزقتها الحرب.
وكانت أرقام رسمية نشرت الثلاثاء، قد كشفت أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وصلت إلى 1868 شخصًا في الصين القارية، بعد وفاة 93 شخصًا في مقاطعة هوباي.
وأحصت السلطات الصحية في المقاطعة التي بدأ منها انتشار الفيروس، 1807 إصابة جديدة الثلاثاء، في تراجع عن إحصائية الاثنين. وبالإجمال، ثمة 72300 إصابة على الأقل في الصين القارية، بحسب ما نقلته “فرانس برس”.
بدورها، تعتبر السلطات الصينية أن انتشار الفيروس بدأ ضبطه، خاصة أن أعداد المصابين خارج مقاطعة هوباي باتت تتراجع يومًا تلو آخر.
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