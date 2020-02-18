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2020-02-18 أمطار رعدية غدًا على 8 مناطق متابعات الخليج 365 – الرياض كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء. Advertisements وتوقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة. وتابعت الأرصاد أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير والباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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