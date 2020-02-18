السعودية | مشتل مشروع البحر الأحمر يستعد لاستقبال 45 موظفاً من أبناء المنطقة

شكرا لقرائتكم مشتل مشروع البحر الأحمر يستعد لاستقبال 45 موظفاً من أبناء المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - احتفلت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، المُنفذ لأحد أكثر مشاريع السياحة طموحاً في العالم، بتخريج متدربي "برنامج مشتل البحر الأحمر المنتهي بالتوظيف"، بالتعاون مع جمعية سكن للتنمية الأسرية في أملج، وجامعة تبوك، حيث بلغ عددهم "45" شاباً سيبدأون عملهم فوْرَ افتتاح المشتل الذي سيوفر "15" مليون شتلة زراعية للمشروع.

ويُعد برنامج مشتل البحر الأحمر المنتهي بالتوظيف، إحدى الخطوات العملية التي تقوم بها شركة البحر الأحمر للتطوير، للمساهمة في بناء مستقبل آمن ومستدام للشباب السعودي.

في هذا الإطار، قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو : "تأتي هذه المبادرة في إطار التزامنا بتوفير الفرص لسكان المناطق المجاورة لوجهتنا، وضمان استفادتهم المُثلى من الفرص الوظيفية والاستثمارية التي يوفرها المشروع. نشعر بالفخر لرؤية هذه المجموعة من الشباب وقد أنهت متطلبات التخرج من البرنامج بعد اكتساب المهارات التي يحتاجونها لزيادة دخلهم وبدء مسيرتهم العملية في مشتل مشروع البحر الأحمر".

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وأعرب المهندس أحمد درويش عن سعادة وفخر إدارة الشركة بما تحقق في هذا المجال، مؤكداً مواصلة العمل مع سكان المناطق المجاورة لضمان دمجهم مع الواقع الجديد الذي سينقل المنطقة إلى مستوى جديد من حيث الفرص الوظيفية والاستثمارية والتدريبية التي سيوفرها مشروع البحر الأحمر.

وقال: " الشباب قادرين على إدارة أحد أهم المرافق التي سيعتمد عليها المشروع مستقبلاً، وقدّمنا في هذا البرنامج، نظاماً تدريبياً جديداً حرصنا خلاله على تجنب برامج التأهيل والتدريب التقليدية، وركزنا على تعزيز المهارات التي سيحتاجها شبابنا لإتمام أعمالهم على أكمل وجه".

وتلقى كافة موظفي المشتل تدريباً عملياً وعلمياً في المشتل الزراعي الخاص ببلدية أملج بشكلٍ أولي، حيث تمَّ إلحاق الموظفين الذين اختيروا ضمن تخصص "البستنة" في برنامج تدريبي دام ستة أسابيع، فيما تمَّ إلحاق خمسة موظفين اختيروا كـ "مشرفين"، ضمن برنامج لمدة ثلاثة أسابيع إضافية (216 ساعة تدريبية)، فضلاً عن تسجيلهم (144 ساعة) تدريب نظرية، في مقر جامعة تبوك في أملج، حيث أتقنوا خلالها مبادئ المحادثة باللغة الإنجليزية ومصطلحاتٍ خاصة بالبستنة والزراعة.