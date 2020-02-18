، بالأسماء والصور.. تعرَّف على زعماء منظمات الجريمة والتهريب بالمهرة اليمنية ،

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كشفت مصادر عن أسماء مجموعة من زعماء منظمات الجريمة المنظمة والتهريب بمحافظة المهرة في الجمهورية اليمنية، الذين يمتهنون تهريب الأسلحة والمخدرات.
وتفصيلاً، أوضحت المعلومات أن هذه الشخصيات من قيادات المنظمات التي تعمل في تهريب الأسلحة الإيرانية ومكوناتها وأجزائها هي شخصيات أضرت باليمن واليمنيين، وبقوات التحالف.
واعتبرت مصادر أن مساهمة هذه الشخصيات في تهريب الأسلحة للميليشيا الحوثية تعد مشاركة بالأعمال الإجرامية والإرهابية.
وكشفت المصادر عن أسماء عدد من قيادات المنظمات في المهرة، وهم: علي سالم الحريزي (كبير المهربين)، أبو بكر صالح بن شمس الجيلاني، عبود هبود قمصيت (مهرب سلاح ومخدرات)، أحمد محمد قحطان وبدر كلشات.
18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441 11:46 PM
يمتهنون تهريب المخدرات والأسلحة الإيرانية للميليشيا الحوثيةبالأسماء والصور.. تعرَّف على زعماء منظمات الجريمة والتهريب بالمهرة اليمنية
كشفت مصادر عن أسماء مجموعة من زعماء منظمات الجريمة المنظمة والتهريب بمحافظة المهرة في الجمهورية اليمنية، الذين يمتهنون تهريب الأسلحة والمخدرات.
وتفصيلاً، أوضحت المعلومات أن هذه الشخصيات من قيادات المنظمات التي تعمل في تهريب الأسلحة الإيرانية ومكوناتها وأجزائها هي شخصيات أضرت باليمن واليمنيين، وبقوات التحالف.
واعتبرت مصادر أن مساهمة هذه الشخصيات في تهريب الأسلحة للميليشيا الحوثية تعد مشاركة بالأعمال الإجرامية والإرهابية.
وكشفت المصادر عن أسماء عدد من قيادات المنظمات في المهرة، وهم: علي سالم الحريزي (كبير المهربين)، أبو بكر صالح بن شمس الجيلاني، عبود هبود قمصيت (مهرب سلاح ومخدرات)، أحمد محمد قحطان وبدر كلشات.
، بالأسماء والصور.. تعرَّف على زعماء منظمات الجريمة والتهريب بالمهرة اليمنية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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