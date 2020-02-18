شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. تهاني المجحد: التدليل الزائد والعنف من أسباب انتشار التنمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عددت تهاني المجحد، مدير خط مساعد الطفل في برنامج الأمان الأسرى، عدة أسباب تؤدى إلى التنمر عند الطفل.
وقالت، في تصريحات لها، أن الأهمال الأسري وانشغال الأباء والأمهات بأعمالهم عن أطفالهم، يجعلهم يلجأون إلى ممارسة التنمر داخل المدرسة كوسيلة للفت الانتباه إليهم.
وأكدت أن العنف والتدليل الزائد والتربية الخاطئة من الأسرة تعد أيضا من أهم أسباب التنمر عند الطفل.
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