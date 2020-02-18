جمال سائبة تصرع مواطن وتصيب أبنة ومرافقة بالسعيرة

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الرياض - علي القحطاني - لقي مواطن في العقد الثالث من عمره مصرعه على طريق قرية العليا – السعيرة إثر اصطدام مركبته بمجموعة من الإبل السائبة ليلآ نتج عن الحادث وفاة المواطن وتعرّض مرافقية بأصابات طفيفة فيما تعرضت المركبة لتلفيات كبيرة من قوة الأصطدام فيما باشر الحادث الجهات ذات العلاقة وتم فتح تحقيقا موسعا عن الأسباب التي خلفت وقوع الحادث

يشار إلى أن الطرق القريبة من السعيرة تشهد وجود أبل سائبة بين فترة وأخرى

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