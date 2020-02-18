شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو حكم إخراج طقم الاسنان عند الوضوء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الشيخ عبد المحسن الزامل، اليوم الثلاثاء، حكم إخراج طقم الاسنان عند الوضوء. وجاء ذلك ردًا على سؤال متصل خلال لقاءه في برنامج ” يستفتونك “، بشأن طقم الأسنان. ورد الشيخ قائلا : ليس عليه أن ينزعه إذا أن أحب أن ينزعه وينضفه هذا من النظافة والواجب أن ينظفها، فهذا أفضل ويكفي المضمضة.

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