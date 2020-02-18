شكرا لمتابعة خبر عن عم المختطف نايف: «شقيقي مات بعد خطف طفله» (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - قال عم المختطف نايف محمد القرادي، اليوم الثلاثاء، إن اختطاف نجل شقيقه منذ 27 سنة كان فاجعة لأسرته.
وأضاف خلال استضافته في برنامج” يا هلا” : “خطف نايف سبب فاجعة لشقيقي رحمه الله، وسبب له مرض القلب حتى مات، وأمه أصيبت بأزمة نفسية وصارت نفسيتها غير طبيعية من يومها إلى يومنا هذا”.
وتابع: “عودة موسى ومحمد أعادت لنا الأمل في عودة ابننا نايف، وتم أخذ العينات من والدة نايف والأسرة اليوم لإجراء تحليل DNA لمطابقته بالاثنين اللي عثروا عليهم”.
تجدر الإشارة إلى أن مصدر مطلع كشف أن الخاطفة اعترفت بأنها كل 3 سنوات تقوم بخطف طفل ”ولد“ ولاترغب بالبنات، حيث كان أول ضحيه لها عام 1414 في مستشفى القطيف عندما كانت تسكن مع زوجها السابق وقام بخطف طفل ”نايف“ محمد القرادي.
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