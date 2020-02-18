شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو مطاردة وصدم متعمد بين سائقين على طريق الثمامة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق شخص عبر مقطع فيديو صدماً ومطاردة مثيرة بين سيارتين على أحد الأرصفة في طريق رئيسي بالعاصمة الرياض. وأظهر الفيديو، قائد سيارة من نوع كاديلاك “ سكاليد ” يقوم بصدم سيارة أخرى نوع نيسان “ إكستيرا ”، كان يطاردها على طريق الثمامة (التخصصي) وأثار المقطع غضب المواطنين معربين عن استيائهم من مثل هذه التصرفات التي ينكرها الجميع.

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