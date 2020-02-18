شكرا لمتابعة خبر عن زوج خاطفة الدمام يكشف أسرار جديدة: «سجلت نايف بأسمي ورفضت تسجيل الثاني والثالث» (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال زوج المتهمة بخطف 3 أطفال بالدمام إن زوجته أحضرت إليه طفل في عام 1414 هـ وقالت له إنه ابنه.

وأوضح الزوج في تصريحات للإخبارية أنه صدق زوجته وقام بالفعل بتسجيل الطفل “نايف” باسمه، موضحًا أنها أخذت الطفل واختفت بعد ذلك لمدة 15 عامًا.

Advertisements

وأوضح أنها حاولت مرة ثانية أن تُسجل طفلين أخرين بأسمه إلا أنه رفض وقال لها إنه لن يسجل أطفال ليس أولاده على اسمه.

اقرأ أيضا: