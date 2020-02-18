شكرا لمتابعة خبر عن موسى الخنيزي: «لا استطيع اتهام أمي التي ربتني بخطفي» (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد مختطف الشرقية العائد إلى أهله، اليوم الثلاثاء، على أنه لم يعلم أن له أهل إلا من 10 أيام فقط.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج “يا هلا”، أن والدته التي ربته لا يستطيع أن يتهمها بأي شكل من الأشكال.
وتابع: ” لا أستطيع اتهام أمي التي ربتني، ولم يثبت حتى الآن أن لها علاقة بخطفي”.
وأوضح أنه سيقوم بتوضيح الأمور وكشف تفاصيل حديثه مع والدته التي ربته بعد انتهاء التحقيقات
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