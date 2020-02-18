شكرا لمتابعة خبر عن متعافية من سرطان الثدي والمخ : عالجت نفسي بالقرآن ورُزقت بمولود أثناء العلاج(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - روت لطيفة العياف متعافية من سرطان الثدي والمخ، ردة فعلها عندما علمت أنها مصابة بالسرطان، ورحلتها مع المرض.
وقالت لطيفة خلال لقاءها في برنامج ” تم ” :أصبت بمرض السرطان وعمري 30عام، وكنت أجهل كل شيء عن مرض السرطان وتوقعت أني سأموت خلال 15 يوم.
وأضافت بعد إصابتي بمرض السرطان جائتني رسالة من أخي وكانت شعاع الأمل لي ونص الرسالة ” لا تدمن التفكير والله ولي التدبير ولا تقلق من المجهول وعند الله كل شيء معلوم “.
وتابعت : بعد 3 شهور من مرحلة العلاج بدأت بالتعافي وكنت أعالج نفسي بالقرآن الكريم في فترة علاجي بالطب، مضيفة : زقت بمولود أثناء فترة العلاج من السرطان ولم أكن أعلم بخطورة هذا الأمر طبيًا وكان المولود مميز ولله الحمد.
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