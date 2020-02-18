شكرا لمتابعة خبر عن تحديد 2000 ريال نفقة شهرية للأولاد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - شهدت المحكمة العامة ببقعاء، دعوى قضائية بين طرفين حول تطليق المدعية وتحديد حضانة والنفقة الشهرية للأولاد.
واجتمع الطرفان لدى قسم الخبراء وتم الاتفاق على تطليق المدعية طلاق بلا عوض، ويكون الأطفال في حاضانة والدتهم وعدم ممانعتها زيارة والدهم لهم وتكون الزيارة في عطلة نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى دفع المدعى عليه نفقة قيمتها 2000 ريال كل شهر تشمل السكن.
ويأتي محضر الصلح متضمنًا الطلاق والإتفاق على الحضانة والزيارة الأسبوعية والنفقة الشهرية وقيمتها مع السكن إنفاذًا لقرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بتاريخ 1441/06/19ه والخاص بضرورة الاتفاق على كل بشأن الأطفال قبل الطلاق .
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