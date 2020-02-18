شكرا لمتابعة خبر عن «تعليم المدينة» يوقع اتفاقية لتفعيل تطبيق «مقصفي» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وقع مدير عام تعليم منطقة المدينة المنورة، اتفاقية شراكة مع شركة التسوية التجارية لتفعيل تطبيق مقصفي. يأتي ذلك رغبة من تعليم المنطقة في تمكين مجتمع المدرسة من إدارة التغذية المدرسية ماليا وصحياً من خلال منظومة إلكترونية شاملة. Advertisements

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