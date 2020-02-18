شاهد .. عمالة تستغل مستودعا لتصنيع نكهات السجائر الإلكترونية في القطيف

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الرياض - علي القحطاني - ضبطت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار عمالة تستغل مستودعا في القطيف لتصنيع نكهات السجائر الإلكترونية. وأسفرت الجولة الرقابية عن مصادرة 2640 نكهة، وما يقرب من 5000 ملصق، و200 علبة كانت جاهزة للبيع.

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