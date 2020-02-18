شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن مختطف ثالث تؤويه متهمة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف تحريات الأجهزة الأمنية، عن وجود مختطف ثالث ممن كانت تؤويهم المتهمة في الشرقية، بحسب الإخبارية.

وكانت مصادر قد رجحت أن الخاطفة مصابة بإضرابات نفسية، خاصةً وأنها كانت تحرص على تعليم المختطفين في المنزل من خلال مدرسين خصوصيين، وأنها كانت تصر على تسجيلهم بسجل العائلة.

وكشف المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مواطنة بالعقد الخامس من العمر، بعد الاشتباه بالمعلومات التي تقدمت بها لاستخراج هويات وطنية لمواطنين اثنين ادعت أنهما لقيطان عثرت عليهما منذ قرابة العشرين عاماً وقامت بالاعتناء بهما وتربيتهما دون الابلاغ عنهما.