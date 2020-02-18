شكرا لقرائتكم خبر عن أقيال اليمن في ماليزيا يحتفون بالثائر علي ناصر القردعي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقام أقيال اليمن في ماليزيا فعالية ثورية احتفاء بالثائر والشاعر الشهيد علي ناصر القردعي بمناسبة الذكرى الـ 72 لثورة 17 فبراير 1984م الدستورية.

وفي الجلسة الاحتفائية تحدث الأقيال عن مناقب القيل الثائر علي القردعي والتضحيات التي قدمها فداء للوطن اليمني وانتصاراً للأمة اليمنية من ظلم الكهنوت السلالي الهاشمي.

وعبّر الأقيال عن فخرهم ببطولة الثائر القردعي في التخلص من الطاغية الكنهوتي يحيى حميدالدين مؤذناً ببداية النهاية للجريمة السلالية بحق الشعب اليمني والهوية الوطنية اليمنية.

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وتطرق الأقيال في حديثهم إلى سعي السلاليين لمحو الهوية اليمنية والرموز الوطنية وكل ما له صلة بنضالات الشعب اليمني من ثورة 48 وحركة 55 وثورة 26 سبتمبر الخالدة 1962م.

وأضافوا أن هذا السعي السلالي الحثيث يجب مواجهته بكل قوة من قبل كل أبناء اليمن، وما محاولة نيلهم من الثائر القردعي إلا البداية لطمس معالم كل رجالات الثورة اليمنية الذين أذاقوا السلالة كؤوس المنون وانتصروا للأجيال اليمنية بعد دهر طويل من الظلم والقهر والاضطهاد.

وأعتبر أقيال اليمن في ماليزيا بندقية الشهيد القردعي التي قطفت رأس الكهنوتي الدخيل الخطوة الثورية الأولى التي رسمت مسار اليمنيين نحو الحرية والانعتاق وكان باردوها العطر الثوري العابق الذي استنشقه ثوار سبتمبر الميامين لهدم صنم السلالة بعد 14 سنة من الطلقة السبئية الأولى التي أطلقها الشهيد القردعي رحمه الله.

ودعا الأقيال الشعب اليمني إلى اليقظة الدائمة في وجه محاولات الطمس للهوية اليمنية والتاريخ اليمني والشيطنة لرموز اليمن التأريخيين؛ والعمل على نشر الوعي في أوساط اليمنيين داخل اليمن وخارجها وصولاً إلى دحر السلالة الإرهابية واستعادة الجمهورية.