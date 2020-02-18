شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة تهز الأسرة الحاكمة في المملكة: ابنة الأميرة المشهورة تعتنق اليهودية للزواج من عشيقها اليهودي!.. شاهد من تكون؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - من أجل الزواج من حبيبها المليونير اليهودي مايكل لويس، قررت الليدي كيتي سبنسر إبنة شقيق الأميرة الراحلة ديانا على إعتناق الديانة اليهودية.



ومايكل لويس البالغ من العمر 61 عاما، يكبر والدها بـ5 سنوات، فيما يكبرها هي بـ31 عاماً، إذ تبلغ من العمر الـ29.

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مفاجأة تهز الأسرة الحاكمة في المملكة: ابنة الأميرة المشهورة تعتنق اليهودية للزواج من عشيقها اليهودي!.. شاهد من تكون؟؟

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وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشف صديق مقرب من الثنائي، أن كيتي بدأت بالفعل إجراءات اعتناقها اليهودية وتخضع لعدة تعاليم دينية ترتبط باليهودية، ولكن ليس من المعروف حتى الآن لأي طائفة يهودية ستنضم، بينما يُرجح انضمامها لطائفة اليهود الأرثوذكس.

وكشف صديق مقرب من الثنائي، أن كيتي بدأت بالفعل إجراءات اعتناقها اليهودية وتخضع لعدة تعاليم دينية ترتبط باليهودية، ولكن ليس من المعروف حتى الآن لأي طائفة يهودية ستنضم، بينما يُرجح انضمامها لطائفة اليهود الأرثوذكس.