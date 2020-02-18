شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : انفجارات عنيفة في مقرات ومخازن الحرس الثوري الإيراني وسط العاصمة.. وهذه أول دولة تتبنى العملية (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهرت صور الأقمار الصناعية، حجم الدمار الهائل الذي لحق بـ"مخازن أسلحة" ومراكز قيادة بالعاصمة السورية دمشق، بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة.

ووثقت الصور التي نشرتها شركة الأقمار الصناعية الإسرائيلية "إيميج سات" (ISI)، الدمار الكبير الذي لحق بموقع لوجيستي تابع لفيلق القدس الإيراني، بمحيط مطار دمشق الدولي.

قد يهمك ايضاً:

وداعًا للسمنة والوزن الزائد.. تناول هذا المشروب السحري للتخسيس.. لن تصدق ماذا يفعل بالجسم

مفاجأة تهز الأسرة الحاكمة في المملكة: ابنة الأميرة المشهورة تعتنق اليهودية للزواج من عشيقها اليهودي!.. شاهد من تكون؟؟

هل تذكرون مصممة الأزياء المغربية “عائشةعياش” المعروفة بابتزاز المشاهير بصور وفيديوهات فاضحة؟.. شاهدوا كيف كان مصيرها اليوم في الإمارات

صدمة كبرى داخل ثمرة فلفل .. فتحتها الزوجة أمام زوجها فكانت الكارثة! (فيديو)

ورد الآن.. انفجارات عنيفة في مقرات ومخازن الحرس الثوري الإيراني وسط العاصمة.. وهذه أول دولة تتبنى العملية (صور)

شوكولاتة رخيصة تُباع في كل مكان.. تحتوى على هرمون طبيعي يسمى “فياجرا_الدماغ“ وتقضي على العجز الجنسي للرجال..!

آل الشيخ يهتك عرض مذيعة الجزيرة ‘‘علا الفارس‘‘: ‘‘اجتهادك داخل قصر الوجبة وهزّ ياوز‘‘.. شاهد كيف أفحمته بهذا الرد؟!

أول دولة عربية كبيرة تصدم السعودية والإمارات وتعلن تدخلها عسكريا في ليبيا ولن تسمح لحفتر بالسيطرة على العاصمة طرابلس..!

Advertisements

دراسة علمية: الاستحمام بالماء البارد بـ‘‘هذه الطريقة‘‘ يعالج الالتهابات وأمراض القلب والأوعية الدموية

ثعبان ضخم يلتهم ‘‘نمر مفترس‘‘ بشراسة منقطعة النظير.. لن تصدق كيف كانت النهاية صادمة للغاية! (فيديو)





صقور جائعة تفترس حيوانات برية شرسة.. شاهد كيف التهمت أسود ونمور وثعابين بطريقة خاطفة (فيديو لأصحاب القلوب القوية)

سفير قطري يرتكب ‘‘الفعل الفاضح‘‘ مع راقصة أجنبية.. وردود فعل صاخبة (فيديو)

بعد طرد وسيم يوسف.. شاهد ماذا تفعل ايفانكا ترامب في مسجد الشيخ زايد الكبير! (فيديو)



الكويت تعلن رسميًا مقاطعة هذه البضائع السعودية.. والسبب؟



أشرس أسد يفترس رجل و30 كلب وعدد من المواشي في وجبة واحدة.. والنتيجة صادمة! (شاهد)

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن المقر المستهدف هو مقر قيادة قوة الحرس الثوري الإيراني في دمشق، لافتةً إلى أن صور الأقمار الصناعية تظهر عددًا من مخازن الأسلحة تم تدميرها بالكامل داخل المطار.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "الجزء الثاني من المطار، على الجانب الآخر من المدرج، تم استهداف مخازن أسلحة ومكاتب عسكرية، وكذلك ملجأ، استخدم على ما يبدو في تخزين أو نشر أنظمة صواريخ أرض-جو".

وكانت تقارير أكدت مقتل ما لا يقل عن 4 ضباط إيرانيين و3 من "قوات الأسد" بينهم ضابطان على الأقل، في قصف إسرائيلي استهدف منطقة مطار دمشق، قبيل منتصف ليل الخميس الماضي.

وجاء الاستهداف الإسرائيلي إلى مواقع "الحرس الثوري" في دمشق بعد وصول طائرة شحن لم يعلم بعد فيما إذا كانت وصلت من إيران أو من منطقة أخرى داخل سوريا.