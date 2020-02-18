تمكنت شرطة محافظة الدرب من ضبط شخص قام بتكسير شاشات عدد من أجهزة الصراف الآلي بالمحافظة. تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف بن عبدالرحمن الحكمي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الممتلكات أسفرت -بفضل من الله- عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على متهم مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الأدلة على قيامه بتكسير شاشات أجهزة صرف آلي لعدد من البنوك في محافظة الدرب، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بما نُسب إليه، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تحطيم ماكينات صراف آلي بجازان.. الشرطة تلقي القبض على المتهم وتكشف عن هويته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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