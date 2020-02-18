أطلِق عليها اسم “درّة”.. انضمام ناقلة نفط عملاقة إلى الأسطول البحري السعودي -صور

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن انضمام ناقلة نفط عملاقة إلى الأسطول البحري السعودي. وأُطلِق على الناقلة الجديدة المملوكة لشركة “البحري” اسم “دُرّة”، ورُفع عليها العلم السعودي. وستساهم الناقلة الجديدة في تعزيز دور المملكة في صناعة النقل البحري، وريادتها الإقليمية والدولية في هذا المجال.

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