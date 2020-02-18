بالفيديو.. «الجوازات» تعلن إطلاق مفاجأة للمواطنين الشهر المقبل

كشف مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية العميد خالد الصيخان، عن أن المديرية «ستطلق مفاجأة خلال الشهر المقبل تمس المواطن السعودي». وأضاف «الصيحان»، لقناة «الإخبارية»، أن «الخدمة الجديدة ستتيح للمواطن إصدار وثيقة خاصة له عن طريق منصة «أبشر». وأشار إلى أن «الجوازات أطلقت 39 خدمة للمواطنين والمقيمين، وأن هناك خدمات جديدة عبر المنصة ستفاجئ الجمهور خلال الفترة المقبلة». وأكَّد «الصيخان»، أن الخدمات الجديدة تلبِّي طموح المواطنين بإنهاء جميع إجراءاتهم، من خلال التطبيق وموقع الوزارة. Advertisements وبيَّن أن الخدمة الجديدة لا تحتاج إلى مراجعة مقر وفروع الجوازات، لافتًا إلى أن الجوازات لديها خطة عمل واضحة وثابتة تسير بموجبها. اقرأ أيضًا: هل العثور على الهوية المفقودة يلغي استخراج «بدل فاقد»؟ البريد السعودي يطلق خدمة توصيل الوثائق الحكومية إلى مقار المسجلين في «أبشر»

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