«الصحة» تعقب على «افتتاح مستشفى جازان»: لا يزال في مرحلة التنفيذ

أكدت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات بوزارة الصحة، عدم صحة الأنباء المتداولة حول تحديد موعد لافتتاح مستشفى جازان العام الجديد.

وأشارت، في تصريحات لـ«عاجل»، إلى أنه لم يتم تحديد الأسابيع المقبلة كموعد لافتتاح المستشفى؛ لأن المشروع لا يزال في مرحلة التنفيذ.

يأتي هذا في الوقت الذي لا يزال أهالي جازان يتكبدون المعاناة في التنقل من مستشفى لآخر بحثًا عن علاج، وسط تزاحم المستشفيات الحكومية والخاصة وعدم توافر أسرة التنويم؛ ما يجعل البعض يضطر للسفر إلى المناطق المجاورة للعلاج، كما يعاني الأهالي من عدم الحصول على علاج في مستشفيات المنطقة؛ لعدم القدرة على استيعاب المرضى.

يُذكر أن السعة السريرية لمستشفى الأمير محمد بن ناصر، تبلغ 200 سرير، فيما تبلغ في مستشفى الملك فهد المركزي 450 سريرًا، ومستشفى الملك صبيا العام 150 سريرًا.

وكان مستشفى جازان العام، قد تعرض لحريق عام 2015 وتسبب في وفاة 25 شخصًا وإصابة 123 آخرين.