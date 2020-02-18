وزارة الصحة تعلن آخر موقف لكورونا الجديد.. وتفحص 3195 مسافرًا

أكَّدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم تسجيل حتى الآن أية حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة، وأشارت إلى أنها فحصت 3195 مسافرًا من الرحلات الجوية المباشرة من الصين، و2019 مسافرًا من الرحلات غير المباشرة، ولم ترصد أية حالة إصابة بالفيروس.

ودعت الوزارة إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة 937 للاستفسار عن أي أمور صحية، وأضافت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»، أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم بلغ (73591) شخصًا معظمهم في الصين، تعافى منهم (12803) بينما توفي (1873).

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