أكَّدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم تسجيل حتى الآن أية حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة، وأشارت إلى أنها فحصت 3195 مسافرًا من الرحلات الجوية المباشرة من الصين، و2019 مسافرًا من الرحلات غير المباشرة، ولم ترصد أية حالة إصابة بالفيروس.
ودعت الوزارة إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة 937 للاستفسار عن أي أمور صحية، وأضافت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»، أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم بلغ (73591) شخصًا معظمهم في الصين، تعافى منهم (12803) بينما توفي (1873).
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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة تعلن آخر موقف لكورونا الجديد.. وتفحص 3195 مسافرًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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