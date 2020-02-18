شرطة الجوف تكشف لـ«عاجل» حقيقة عثور مواطن على ١٥مليون ريال

كشف المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد النومس، لـ«عاجل»، عن حقيقة المعلومات المتداولة حول «عثور مواطن على مبلغ مالي كبير، يُقدر بنحو 15 مليون ريال».

وأكد المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الجوف لـ«عاجل» أن ما يتردد عن عثور المواطن على هذا المبلغ الكبير «غير صحيح».

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، شائعات مفادها «عثور مواطن على مبلغ كبير من المال».

وقالت المعلومات المتداولة قبل نفيها إن المواطن «ش. د. أ» عثر على 15 مليون ريال في القريات، وقام بتسليمها!

