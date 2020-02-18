العقيد المالكي يحذر من «خطر أمني» بالمهرة يقوض جهود الحكومة اليمنية

أكَّد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن محاولات جماعات الجريمة المنظمة والتهريب بمحافظة المهرة، تشكل خطرًا أمنيًا حقيقيًا يقوض جهود الحكومة اليمنية الشرعية في فرض الأمن والاستقرار بالمحافظة.

وأوضح العقيد المالكي، أن بعض الشخصيات المعروفة بالمحافظة والمتزعمة لجماعات الجريمة المنظمة والتهريب، حاولت- أمس الإثنين- تعطيل جهود الأجهزة الأمنية الحكومية؛ بوقف وضبط عمليات التهريب بالمحافظة، وسعت لتسهيل هذه العمليات باستخدام العنف والقوة المميتة؛ باستهداف الوحدات الأمنية وقوات التحالف للمحافظة على مصالحها التخريبية، مما أدى ذلك لوقوع بعض الإصابات بمنسوبي الأجهزة الأمنية من الحكومة الشرعية والإضرار بالأمن العام ومصالح المواطنين، ما أجبر الأجهزة الأمنية وقوات التحالف على اتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة، حسبما يقتضيه الموقف للدفاع عن النفس والمحافظة على الأمن.

وأسفرت العملية عن ضبط العديد من الأسلحة بحوزة المنفذين، مُشددًا على دعم قيادة القوات المشتركة للتحالف لجهود الحكومة اليمنية الشرعية للتصدي لمثل هذه الأعمال والخارجة على القانون، ولن يكون هناك أي تسامح لمحاولات تقويض الأمن والاستقرار وجهود الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف في الحد من عمليات التهريب ونشاطات جماعات الجريمة المنظمة.

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