مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش ملفات مهمة.. ويقر توصيات

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا، مساء اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بالرياض، استعرض خلاله عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، لاسيما التقرير الاقتصادي الربعي المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط.

تضمن تطورات الاقتصاد العالمي وأبرز المؤشرات وتوقعات النمو العالمي حتى عام 2021، وتطورات الاقتصاد الوطني، خاصة معدل النمو، أهم مساهمات القطاعات التنظيمية في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

واشتمل على أبرز التوقعات المستقبلية للاقتصاد السعودي، والتوصيات اللازمة حيالها، كما استعرض المجلس العرض المقدم من وزارة الصحة في شأن خطة الوزارة التفصيلية للبرنامج الخاص بحوكمة القطاع الصحي والارتقاء به.

وتطرق المجلس للتحديات الحالية في حوكمة القطاع الصحي المشتملة على غياب جهة منظمة واحدة على مستوى القطاع الصحي، ومحدودية التنسيق والتخطيط بين القطاعات الحكومية، ومحدودية الرقابة والمساءلة داخل القطاع الصحي.

كما تضمن ازدواجية تقديم الخدمة الصحية وتمويلها لنفس المستفيد، ومحدودية التمكين في القطاع الخاص، وتضمن العرض الأدوار التنظيمية الشاملة لجميع المجالات في القطاع الصحي المتضمنة الصحة العامة وتقديم الرعاية الصحية.

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كما تطرق لتمويل الخدمات الصحية والمنتجات الصحية والممارسين الصحيين والأبحاث والبيانات والتحول الرقمي، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.



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