«النقل» تحذر مستخدمي طريق العلا- حائل.. ويوضح السبب

دعا فرع وزارة النقل بالمدينة المنورة، مرتادي طريق العلا- حائل، إلى الحذر وتهدئة السرعة؛ نتيجة عاصفة ترابية، وقال عبر حسابه بموقع «تويتر»: تنبيه لمستخدمي طريق العلا- حائل بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا لوجود عاصفة ترابية، لسلامتكم جرى التنويه.
وفي وقت سابق، أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، يتضمن نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (خيبر، والمهد، وبدر، ووادي الفرع).
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