مكتسبات المرأة السعودية تتصدر لقاء العواد مع وفد الخارجية الفرنسية

أبرز رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، الإصلاحات والجهود التي تنفذها المملكة حاليًا في مجال حقوق الإنسان، والتي نتج عنها 60 قرارًا لتعزيز حقوق الإنسان كان نصيب المرأة منها 22 قرارًا لتمكينها وحفظ حقوقها.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، وفد وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية برئاسة مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستوف فارنو.

وأشار العواد إلى أن هذا التحول الكبير رسمت ملامحه رؤية 2030 التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة لمستقبل أفضل للمملكة، وأن يكون الإنسان محورها الأساسي.

كما جرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان بين المملكة وفرنسا والعمل على تعزيزه.

وأكد العواد عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين في المجالات كافة، مستعرضًا التطورات التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في دعم حقوق الإنسان، والخطوات الإصلاحية الرائدة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في هذا المجال.

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