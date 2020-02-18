مجلس الأمة الكويتي يرفض العفو عن السياسي «المسيء للسعودية»

رفض مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، اقتراحات العفو عن النائب السابق «عبدالحميد دشتي» المسيء للمملكة العربية السعودية، الذي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن لمدة 65 عامًا.

كما رفض المجلس العفو الشامل عن مقتحمي المجلس عام 2011، وهم نشطاء سياسيون ونواب سابقون تم الحكم عليهم بالسجن، كما رفض المجلس اقتراح العفو عن «خلية العبدلي»، التي تم القبض عليها عام 2015.

وتشابك عدد من النواب في جلسة اليوم؛ بسبب «العفو الشامل»؛ حيث قام النائب الإسلامي محمد المطير بالاشتباك بالأيدي مع النائب الشيعي خليل أبل، حسب الوكالة الألمانية.

وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة صباح اليوم، بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وعلى جدول أعمالها رسالتان و60 تقريرًا للجان برلمانية.