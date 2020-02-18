السعودية اليوم / افتتاح ملتقى أبشر للتعاملات الإلكترونية السادس / إضافة أولى واخيرة

الرياض 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية, افتتح صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية اليوم, "ملتقى أبشر للتعاملات الإلكترونية السادس", وذلك في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض.ويستعرض المشاركون في الملتقى على مدى يومين إنجازات قطاعات وزارة الداخلية خلال عام مضى وسبل تحفيزها في المضي قدماً نحو تبني التقنية المتقدمة كخيار استراتيجي ، وبحث آفاق وقنوات التبادل والتواصل وتوحيد الرؤى بين جميع قطاعات وزارة الداخلية.وقد تم في الجلسة الافتتاحية إطلاق أولى مخرجات واحة حي أبشر (مسابقة تحدي أبشر) لتشجيع أصحاب الأفكار والمبدعين من منسوبي الوزارة وفئات المجتمع للمشاركة في تطوير أعمال وخدمات الوزارة الإلكترونية والأعمال الميدانية بهدف إثراء ثقافة الإبداع والابتكار تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وللوصول إلى المراكز الخمس الأولى في مؤشر الخدمات الإلكترونية.كما تم خلال فعاليات اليوم الأول من الملتقى تكريم الشركاء والداعمون وإعلان الجهات الفائزة بجوائز الملتقى نظير تميزها في تطوير خدماتها الإلكترونية ، حيث تم تكريم هيئة البيانات السعودية والذكاء الاصطناعي كشريك استراتيجي للوزارة، ومركز المعلومات الوطني كشريك تقني للوزارة، ولجهوده في تطوير خدمة أبشر وخدمة النفاذ الوطني الموحد.وجاءت نتائج جوائز الملتقى على النحو التالي حيث حققت المديرية العام للسجون جائزة التميز في الخدمات الجديدة لعام 2019 عن خدمة فرجت وذلك للإسهام في تحسين جودة الحياة من خلال أتمته التكافل الاجتماعي وتفعيل وتسهيل مبادرة العطاء ، وحققت المديرية العامة للأمن العام (المرور) جائزة التميز في الخدمات الجديدة لعام 2019 عن خدمة الاعتراض على المخالفات وذلك لتعزيز مبدأ الشفافية وميكنة الإجراءات التقليدية للتسهيل على المستفيدين.وحققت المديرية العامة للأمن العام (المرور) جائزة التميز في الخدمات الجديدة لعام 2019 عن خدمة مبايعة السيارات وذلك لميكنة الإجراءات التقليدية والحد من أي ممارسات خاطئة مما سينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية ، وحققت المديرية العامة للجوازات جائزة التميز في الخدمات الجديدة لعام 2019 عن خدمة تفاويض الحالات الخاصة وذلك لميكنة الإجراءات للتيسير على المستفيدين.أما جائزة المبادرات الاستراتيجية لعام 2019 فحققتها المديرية العامة للأمن العام عن توحيد غرف العمليات - نظام أمن - وذلك لتوحيد غرف عمليات الأمن العام المختلفة من أجل تكامل العمل وسهولة متابعة البلاغات مع ربطها على نظام أمن الشرطي الذي أسهم في تسهيل وتسريع الإجراءات للبلاغات ، وحققت وكالة الوزارة للقدرات الأمنية جائزة المبادرات الاستراتيجية لعام 2019 عن برنامج المدن الآمنة / شبكة الألياف البصرية وذلك لتوفير البنية التحتية اللازمة لقطاعات وزارة الداخلية من الشبكات والاتصالات الآمنة.وحققت المديرية العامة للجوازات جائزة المبادرات الاستراتيجية لعام 2019 عن مبادرة تحسين تجربة العملاء في المنافذ الجوية (الخدمة الذاتية في المنافذ) التي أسهمت في تسهيل وتسريع إجراءات السفر عبر توفير خدمات ذاتية ساهمت في دعم التحول الرقمي ، كما حققت المديرية العامة لحرس الحدود جائزة المبادرات الإستراتيجية لعام 2019 عن تطبيق البنية المؤسسية ومبادرة تفعيل أنظمة المصادر المفتوحة التي حققت أفضل الممارسات في مجال الحوكمة وموائمة الاستراتيجية مع أهداف الجهة ، مما أسهم في تسريع التحول الرقمي للمساهمة في توفير التكاليف والتعديل والتطوير عليها بدون قيود. // يتبع //22:30ت م0317

عام / افتتاح ملتقى أبشر للتعاملات الإلكترونية السادس / إضافة أولى واخيرة

أما جائزة المبادرات الاستراتيجية لعام 2019 حققها مركز المعلومات الوطني عن توفير النفاذ الموحد لهويات الأفراد الرقمية (IAM) الذي أسهم في توفير الوصول للهوية الرقمية للأفراد التي تصدرها وزارة الداخلية وتطوير الهوية المحمولة على منصة أبشر ، كما حققت قوات أمن المنشآت جائزة المبادرات الاستراتيجية لعام 2019 عن مبادرة تطبيق أنظمة المصادر المفتوحة ، وحققت المديرية العامة للدفاع المدني جائزة التميز في التوعية المؤسسية عن تنظيم الملتقى الرابع لتقنية المعلومات بالمديرية العامة للدفاع المدني الذي أسهم في التعريف بالأنظمة والخدمات والتطبيقات الالكترونية ، كما حققت وكالة الوزارة للأحوال المدنية جائزة التميز في التعريف بالخدمات عن تميزها بالتعريف بالخدمات التقنية في وسائل الأعلام الحديثة وجائزة الإبداع في تقديم الخدمات عن خدمة الأحوال المدنية في الخارج التي أسهمت في التسهيل على المواطنين لإنجاز أعمالهم خارج المملكة.

وحققت المديرية العامة للدفاع المدني جائزة الخدمات الميدانية عن خدمة الإنذار المبكر عن مبادرة المساهمة في سرعة إيصال التنبيهات والتحذيرات إلى الفئة المستهدفة حسب المكان والزمان ، وحققت المديرية العامة لمكافحة المخدرات جائزة الخدمات الميدانية عن تفعيل التقارير والمعلومات في تطبيق ميدان وذلك للإسهام في تمكين رجل الميدان من الوصول للأنظمة والمعلومات بسهولة وتوحيد التقنيات المستخدمة في الميدان ، وحققت المديرية العامة للأمن العام جائزة الخدمات الميدانية عن تفعيل محاضر الضبط ومخالفات الذوق العام في تطبيق ميدان وذلك للمساهمة في تمكين رجل الميدان من الوصول للأنظمة والمعلومات بسهولة وتوحيد التقنيات المستخدمة في الميدان ، وحققت المديرية العامة لمكافحة المخدرات جائزة الخدمات الأمنية عن نظام مدار لإدارة القضايا وتكامله مع الجهات المختلفة ، وحققت الهيئة العامة للأمن الصناعي جائزة الخدمات الميدانية عن مبادرة نظام فسوحات المواد الخطرة وذلك لتيسير وميكنة الإجراءات والتكامل مع الجهات ذات العلاقة ، كما حققت المديرية العامة للجوازات جائزة خدمات التوعية والتواصل مع العملاء عن خدمة إشارة التي ساهمت في تقديم الخدمات لذوي الاعاقة ، وحققت الإدارة العامة للتطوير الإداري جائزة خدمات التوعية والتواصل مع العملاء عن نظام التدريب والابتعاث وذلك لتسهيل وتطوير الإجراءات والوصول إلى شرائح المستفيدين من خدمات التدريب والابتعاث ، كما حققت المديرية العامة للأحوال المدنية جائزة الخدمات التكاملية عن تسجيل المواليد وذلك للتكامل مع الجهات المختلفة في رحلة تقديم الخدمة بسهولة وسرعة.

شارك بالملتقى معالي رئيس هيئة البيانات السعودية والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي ، ومعالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو ، ومعالي مدير عام مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، ومعالي مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي الدكتور عبدالله الأنصاري ، ومعالي مدير جامعة نايف العربية الدكتور عبدالمجيد البنيان ، وقادة القطاعات بوزارة الداخلية.

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