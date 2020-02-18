السعودية اليوم / سفير المملكة لدى بورکینافاسو يلتقي بوزیر الإدارة الإقليمية واللامركزية



واغادوغو 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بورکینافاسو وليد بن عبدالرحمن الحمودي اليوم في العاصمة واغادوغو بمعالي وزير الدولة، وزیر الإدارة الإقليمية واللامركزية المكلف بشؤون الحج سيميون ساوادوغو.

وجرى خلال اللقاء، بحث نتائج زيارة معاليه الأخيرة على رأس الوفد البوركيني للمملكة والوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بتنظيم حج هذا العام 1441هـ.

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21:39ت م

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