السعودية اليوم / محافظ يدمة يلتقي برئيس هيئة الأمر بنجران ويدشن معرض الهيئة التوعوي



نجران 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

التقى محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، بمكتبه بمقر المحافظة اليوم بمدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران سعيد بن مشبب القحطاني،بحضور رئيس هيئة المحافظة سعيد بن هويج آل فطيح، وعدد من مديري الجهات الحكومية.

وبُحثت خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون لرفع الآداء العملي والتوعوي للهيئة في المحافظة ليتواكب مع تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

كما تفقد محافظ يدمة ومدير عام الهيئة بالمنطقة ، مقر الهيئة بالمحافظة ، واطلعا على سير العمل الميداني والإداري، ودشنا المعرض الدائم بمبنى الهيئة الرامي إلى إبراز شعيرة الأمر بالمعروف وجهود المملكة في رعايتها ودعمها.

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20:54ت م

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