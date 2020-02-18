السعودية اليوم / محافظ الحناكية يلتقي مدير فرع وزارة العمل بمنطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 24 جمادى الآخر 1441هـ الموافق 18 فبراير 2020م واس

التقى محافظ الحناكيه المكلف زياد العتيبي اليوم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي.

وجرى خلال اللقاء استعراض الخدمات المقدمة للمحافظه والقرى التابعة لها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واحصائيات المستفيدين من كل خدمة.

كما نوقشت احتياجات المحافظه والقرى التابعة لها من الخدمات الاجتماعية.

//انتهى//

20:12ت م

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